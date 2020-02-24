Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1526
  • 6,665
  • 333.321
  • 114132
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Eğitim
    3. >
  3. LGS sınavı ne zaman? 2020 LGS başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar

LGS sınavı ne zaman? 2020 LGS başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar

LGS sınavı ne zaman" 2020 LGS başvuru tarihleri belli oldu mu" İşte detaylar

2020 LGS sınavı için geri sayım sürüyor. LGS sınavı ne zaman? LGS başvuru tarihleri belli oldu mu? sorularının yanıtı merak ediliyor. Bu sene orta son sınıfa giden öğrenciler, öğrenimlerine devam edecekleri liselerin belirlenmesi için LGS sınavına girecekler. LGS sınav tarihi MEB tarafından açıklandı. İşte LGS sınav tarihi 2020...

2020 LGS sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi açıklandı. LGS sınavına hazırlanan öğrenciler başvuru tarihlerin de açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. MEB tarafından yapılan son dalila açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

LGS SINAVI NE ZAMAN 2020?

Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak belirlendi. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin iki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı.

LGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

LGS başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. LGS başvuru tarihleri açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.


'Aramızdaki bağ bir imza ile bitti!'
'Teyze' polemiğine noktayı Demet Akalın koydu
Can Yaman'a İtalya'da yoğun ilgi
Murat ve Aslı'nın aşkı tarih oldu!
Ece Erken'e dava açan Talat Bulut'a büyük şok!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay´dan Van depremi açıklaması

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Yasa dışı ticareti yapılmak istenen 8 alligator tortoise ve 4 mahmuzlu kaplumbağa ele geçirildi

Emekli için 2 bin lira ikramiye!