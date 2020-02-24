LGS sınavı ne zaman? 2020 LGS başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar

2020 LGS sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi açıklandı. LGS sınavına hazırlanan öğrenciler başvuru tarihlerin de açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. MEB tarafından yapılan son dalila açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

LGS SINAVI NE ZAMAN 2020?

Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak belirlendi. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin iki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı.

LGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

LGS başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. LGS başvuru tarihleri açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.