LGS sınavı nasıl olacak? LGS birinci dönemden mi sorulacak? İşte LGS son dakika gelişmeleri

Okulların tatil olması ve uzaktan eğitime geçilmesi ile birlikte LGS sınavının da ne zaman ve nasıl yapılacağı da merak ediliyordu. LGS sınav tarihinin henüz ertelenmemesine karşın MEB Bakanı Ziya Selçuk sınava ilişkin açıklamada bulundu. "LGS birinci dönemden mi sorulacak?" sorusunun yanıtı haberimizde. İşte LGS son dakika gelişmeleri

LGS SINAVI NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk LGS sınavının birinci dönemi kapsayacağını, ikinci dönemi kapsamayacağını açıkladı. Bakan Selçuk : "LGS kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak." dedi.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.