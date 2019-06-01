LGS sınav yorumları: LGS 2019 sınavı soruları zor muydu kolay mıydı?

LGS sınav yorumları araştırılan konular arasında yerini aldı. LGS sınavı soruları zor muydu kolay mıydı? Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak gerçekleştiriliyor. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanıyor, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılıyor. Sınavdan elde edilecek sonuçlarla, Türkiye genelinde bin 531 lisedeki 139 bin 660 kişilik kontenjana merkezi sistemle yerleştirme uygulanacak. 1 Haziran’da LGS’ye giren öğrenciler heyecanla kaç puan alacaklarını beklemeye başlıyorlar. Sınava giren diğer adayların yorumlarına bakarak yanlış yapıp yapmadıklarını anlamaya çalışıyorlar.

LGS SINAV YORUMLARI

LGS sınav yorumları yapıldıkça haberimiz içerisine eklenecektir.Geçen seneki sınav yorumları aşağıda yer alıyor:

Buse Yankı: Sayısal bölüm tahmin ettiğime göre daha zordu. Soruların biraz daha kolay olmasını beklerdir. Açıkcası sayısal bölümde zorlandım. Zamanımın büyük kısmı sayısal bölüme gitti. Tam tersi sözel bölüm ise daha kolay ve metinler anlaşılırdı.

Tekin Turna: Sözel bölümden çok korkum yoktu bana göre sözel bölüm kolaydı sorular anlaşılırdı ama sayısal bölüm zorladı. Özellikle matematikte bazı sorulara çok zamanım gitti.

Ezgi Şentürk: Geçim soruları çözmüştüm sınabda gerçekten faydasını gördüm. Sayısal bölüm denildiği kadar zor gelmedi bana ama sözel bölüm özellikle Din Kültürü beni gerçekten zorladı.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları, 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak.

ADAYIN SINAVININ GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı ve başvurusu olmadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav güvenlik poşetinden çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını

yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’ nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.