LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS kılavuzu 2020 detayları neler? Bakan Selçuk son dakika açıklaması...
LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika LGS açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk LGS sınav sonuç tarihini açıkladı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı ve LGS kılavuzu 2020 haberimizde...
LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı gündemde yerini aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS tarihi ile ilgili açıklamasından sonra bir son dakika haberi daha iletti. Bakan Selçuk LGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınav sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, "LGS kılavuzu güncellendi, başvurular 15 Haziran'a kadar yapılacak. Sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak" dedi.
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