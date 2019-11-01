LGS örnek sorular Kasım ayı yayınlandı mı? MEB 2020 LGS örnek soruları Ekim haberimizde..

LGS örnek sorular Kasım ayı yayınlandı mı? sorusunun cevabı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) sınavının tarihi geçtiğimiz haftalarda belli oldu. Sınav tarihi 7 Haziran 2020 olarak belirlendi.MEB tarafından öğrencilerin hazırlık sürecini kolaylaştırmak için her ay yayımlanan örnek soruların ilki Ekim ayı paylaşıldı. Şimdi de LGS örnek sorular Kasım ayı yayınlandı mı? merak ediliyor. İşte yanıtı...

LGS ÖRNEK SORULAR KASIM AYI YAYINLANDI MI?

LGS Kasım ayı örnek soruları henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde olacak.

LGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihini duyurdu. İki oturumda yapılacak olan LGS'de soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS 7 Haziran 2020'de yapılacak.

ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI HER AY YAYIMLANACAK

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2019 yılında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı.

Öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılanan bu yeni uygulamaya, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayımlayarak devam edecek.

LGS SORU DAĞILIMI VE SINAV SÜRESİ

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.