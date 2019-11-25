LGS Kasım örnek sorular haberimizde sizlerle.. MEB LGS Kasım ayı sayısal, sözel sorular yayında

LGS örnek sorular Kasım ayı yayınlandı. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenli olarak yayımlanan örnek soruları yakından takip ediyor. MEB öğrencilerin sınava daha iyi hazırlanabilmesi amacıyla ilk soru kitapçığı Ekim ayını geçtiğimiz ay yayınlamıştı. MEB Kasım ayı sayısal, sözel LGS örnek soruları ise 25 Kasım tarihinde

odsgm.meb.gov.tr'de öğrencilerin hizmetine sunuldu. LGS örnek sorular Kasım ayı haberimizde sizlerle..

LGS ÖRNEK SORULAR KASIM AYI YAYINLANDI

Öğrencilerin hazırlık sürecini kolaylaştırmak için her ay yayımlanan örnek soruların ikincisi Kasım ayı MEB tarafından paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi olan odsgm.meb.gov.tr'den erişime açıldı.

2020 LGS SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sözel Bölüm: Toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.

Türkçe: 20

T.C. İnkılap: 10

Din Kültürü: 10

İngilizce: 10

Sayısal Bölüm: Toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

Matematik: 20

Fen Bilimleri: 20

2020 LGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

LGS başvuru tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz bir bir bilgi paylaşılmadı.Merkezi Sınav ile ilgili tüm detaylar https://www.meb.gov.tr internet adresinde edilecek. Sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde duyurulacak.

LGS 2020 NE ZAMAN?

LGS sınav tarihi ise 07 Haziran 2020 olarak belirlenmişti.