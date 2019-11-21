LGS örnek sorular Kasım ayı ne zaman yayınlanacak? Öğrencilerin gözü LGS örnek sorularda

LGS örnek sorular Kasım ayı ne zaman yayınlanacak? sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Öğrencilerin hazırlık sürecini kolaylaştırmak için her ay MEB tarafından örnek sorular paylaşılıyor. Örnek soruların ilki Ekim ayı MEB tarafından paylaşıldı. Şimdi gözler LGS örnek sorular Kasım ayında. LGS örnek sorular Kasım ayı ne zaman yayınlanacak? sorusunun aynıtı haberimizde..

LGS ÖRNEK SORULAR KASIM AYI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

LGS Kasım ayı örnek soruları henüz yayınlanmadı. LGS Kasım örnek sorularının Kasım ayının sonlarına doğru Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi olan odsgm.meb.gov.tr'den yayınlanması bekleniyor. Yayınlandığında haberimizde olacak.

MEB LGS EKİM AYI ÖRNEK SORULARI YAYINDA

Öğrencilerin hazırlık sürecini kolaylaştırmak için her ay yayımlanan örnek soruların ilki Ekim ayı MEB tarafından paylaşıldı.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2019 yılında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı.

Öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılanan bu yeni uygulamaya, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayımlayarak devam edecek.

LGS SORU DAĞILIMI VE SINAV SÜRESİ

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihini duyurdu. İki oturumda yapılacak olan LGS'de soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS 7 Haziran 2020'de yapılacak.