LGS 2020 ne zaman yapılacak? LGS örnek sorular Kasım ayı MEB tarafından yayında!

LGS örnek sorular Kasım ayı öğrenciler tarafından internette araştırılıyor. İlk örnek soru kitapçığı Ekim ayında MEB tarafından paylaşılmıştı. Kasım ayı örnek soruları ise geçtiğimiz hafta yayınlandı. Benzer soru kitapçıkları ile gerek sözel gerekse sayısal testlerde öğrencilerin sınava yönelik hazırlık süreçlerinin pekiştirilmesi amaçlanıyor. LGS 2020 tarihi de belli oldu. LGS 2020 ne zaman yapılacak? merak ediliyor. LGS örnek sorular Kasım ayı haberimizde sizlerle..

LGS KASIM ÖRNEK SORULARI YAYINDA

Öğrencilerin hazırlık sürecini kolaylaştırmak için her ay yayımlanan örnek soruların ikincisi Kasım ayı MEB tarafından paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi olan odsgm.meb.gov.tr'den erişime açıldı.

2020 LGS SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sözel Bölüm: Toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.

Türkçe: 20

T.C. İnkılap: 10

Din Kültürü: 10

İngilizce: 10

Sayısal Bölüm: Toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

Matematik: 20

Fen Bilimleri: 20

LGS 2020 NE ZAMAN?

LGS sınav tarihi ise 07 Haziran 2020 olarak belirlenmişti.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak bilinen ve uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS’dir. LGS’ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri %70 sınav puanı ve %30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek.