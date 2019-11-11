LGS örnek sorular Ekim ayı MEB'in sitesinde yayınlandı! LGS örnek sorular Kasım yayında mı?

LGS örnek sorular Ekim ayı öğrenciler tarafından arama motorunda araştırılıyor. Milyonlarca öğrencinin beklediği 2020 LGS sınav tarihi belli oldu. 7 Haziran'da yapılacak olan sınav için hazırlıklar da başladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik soru kitapçığının ilki de yayımlandı.Sayısal ve Sözel olarak ikiye ayrılan örnek testte 20 sayısal, 25 sözel olmak üzere 45 soru bulunuyor.LGS örnek sorular Kasım yayında mı? merak ediliyor. İşte yanıtı..

LGS ÖRNEK SORULAR KASIM AYI YAYINLANDI MI?

LGS Kasım ayı örnek soruları henüz yayınlanmadı. LGS Kasım örnek sorularının Kasım ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor. Yayınlandığında haberimizde olacak.

MEB LGS EKİM AYI ÖRNEK SORULARI YAYINLANDI

Öğrencilerin hazırlık sürecini kolaylaştırmak için her ay yayımlanan örnek soruların ilki Ekim ayı MEB tarafından paylaşıldı.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2019 yılında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı.

Öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılanan bu yeni uygulamaya, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayımlayarak devam edecek.

LGS SORU DAĞILIMI VE SINAV SÜRESİ

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihini duyurdu. İki oturumda yapılacak olan LGS'de soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS 7 Haziran 2020'de yapılacak.