MEB tarafından gerçekleştirilen LGS sınavına hazırlanan öğrenciler için son dakika gelişmesi yaşandı. Bakanlık tarafından LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi açıklandı. LGS'ye hazırlanan 8. sınıf öğrencileri gözlerini örnek sorulara çevirdi. Geçtiğimiz yıl MEB tarafından sayısal ve sözel olmak üzere her ay LGS örnek sorular yayınlanmıştı. Peki, LGS örnek sorular 2021 yayınlandı mı? MEB LGS sayısal ve sözel örnek sorular ne zaman yayınlanır?

2021 LGS SINAV TARİHİ AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığından, LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi açıklandı. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.

LGS 2021 ne zaman yapılacak, sınava kaç gün kaldı? MEB LGS 2021 sınav tarihi açıkladı!

LGS ÖRNEK SORULAR 2021 YAYINLANDI MI?

2021 yılında yapılacak sınava ilişkin MEB LGS sayısal ve sözel örnek sorular henüz yayınlanmadı. Örnek soruların yayınlanması ve açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

LGS ÖRNEK SORULAR NEREDEN YAYILANIYOR?

MEB LGS örnek sorular Bakanlığın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün web sayfası üzerinden yayınlanıyor. Örnek sorular, 2020 sınavına doğru yaklaşırken 15 günde bir yayınlandı.

Geçtiğimiz yılın örnek sorularına https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinde giriş yaptıktan sonra "Örnek Sorular" sekmesine tıklayarak ulaşabilirsiniz.