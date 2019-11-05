2020 MEB LGS örnek sorular tarafından yayınlandı! LGS Ekim ayı örnek soruları sizlerle..

LGS örnek sorular 2020 MEB tarafından yayınlandı. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için sınav tarihi 7 Haziran 2020 olarak duyuruldu. Sınav tarihinin ardından LGS ilk örnek sorular kitapçığı da yayınlandı. MEB tarafından yayımlanan LGS örnek soru kitapçıkları ile öğrencilerin sınava yönelik hazırlık süreçlerinin pekiştirilmesi hedefleniyor. LGS Ekim ayı örnek soruları haberimizde sizlerle..

LGS EKİM AYI ÖRNEK SORULARI YAYINDA

Öğrencilerin hazırlık sürecini kolaylaştırmak için her ay yayımlanan örnek soruların ilki Ekim ayı MEB tarafından paylaşıldı.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2019 yılında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı.

Öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılanan bu yeni uygulamaya, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayımlayarak devam edecek.

LGS SORU DAĞILIMI VE SINAV SÜRESİ

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS ÖRNEK SORULAR KASIM AYI YAYINLANDI MI?

LGS Kasım ayı örnek soruları henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde olacak.

LGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihini duyurdu. İki oturumda yapılacak olan LGS'de soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS 7 Haziran 2020'de yapılacak.