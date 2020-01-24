LGS ocak ayı örnek soruları yayında! LGS 2020 soruları nasıl olacak?

MEB LGS Ocak ayı örnek soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS örnek soruları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı ve ocak ayı örnek soruları erişime açıldı. Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak belirlenmişti.

2020 LGS OCAK AYI ÖRNEK SORULARI YAYINDA MI?

7 Haziran 2020’de yapılacak LGS için dördüncü soru kitapçığı yayımlandı.

LGS SORULARI NASIL OLACAK?

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS 2020 NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak belirlendi. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin iki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı.