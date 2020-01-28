LGS ocak ayı örnek soruları yayında! LGS 2020 ne zaman yapılacak?

LGS 2020 örnek soruları ile ilgili yapılan açıklamalar adaylar tarafından yakından takip ediliyor. LGS ne zaman yapılacak? Liselere Geçiş Sistemi kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav için heyecan giderek artıyor. 7 Haziran’da yapılacak sınava girecek olan öğrenciler soruların nasıl olacağını merak ediyorlar. MEB tarafından yayınlanan LGS ocak ayı örnek soruları haberimizde sizlerle.

LGS OCAK AYI ÖRNEK SORULARI YAYINDA

LGS 2020 için dördüncü soru kitapçığı yayımlandı. Aşağıdaki link üzerinden ocak ayı örnek sorularına ulaşabilirsiniz.

LGS SORULARI NASIL OLACAK?

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak belirlendi. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin iki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı.