Lise 1. nakil sonuçları

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 1. nakil başvuruları bugün başladı.

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LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lise yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılabilecek.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları ise 17 Ağustos tarihinde açıklanacak.

2. nakil başvuruları 17 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar ise 24 Ağustos’ta erişime açılacak.

24-26 Ağustos tarihleri aralığında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması işlemi yapılabilecek.