LGS Mayıs ayı örnek soruları 2020 MEB sayfası! LGS 2020 soruları nasıl olacak?

LGS soruları ve konuları tüm öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı her ay sınavda sorulacak sorular ile ilgili açıklama yapıyor ve örnek sorular yayınlıyor. LGS mayıs ayı 2. örnek soru kitapçığı da yayımlandı. LGS Mayıs ayı örnek soruları 2020 MEB sayfasına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. LGS 2020 soruları nasıl olacak? sorusunun yanıtına da merak ediliyor.

LGS MAYIS AYI ÖRNEK SORULARI 2020 MEB SAYFASI!



LGS 2020 kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan öğrencilerimiz için Mayıs ayı 2. örnek soru kitapçığı erişime açıldı. Her ay iki kez yayımlanan örnek soru kitapçığına ilave olarak 8. sınıf öğrencilerine her ay yaklaşık bin sorudan oluşan çalışma soruları ve çözümleriyle de destek veriliyor.

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LGS 2020 NE ZAMAN?

LGS 20 Haziran’da gerçekleştirilecek. Merkezî Sınav, tüm il merkezleri ile gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da ve ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

LGS 2020 KONULARI NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) soru çıkacak konu ve kazanımları açıkladı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında yayınlanan kılavuza göre konular şöyle:

Türkçe: Söz varlığı, anlama, yazma.

Matematik: Sayılar ve işlemler, üslü ifadeler, karaköklü ifadeler, veri işleme, olasılık, cebir.

Fen bilimleri: Mevsimler ve iklim/Dünya ve evren, DNA ve genetik kod/canlılar ve yaşam, basınç/fiziksel olaylar, madde ve endüstri/madde ve doğası.

T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük: Bir kahraman doğuyor, milli uyanış, milli bir destan.

Din kültürü ve ahlak bilgisi: Kader inancı, zekat ve sadaka, din ve hayat.

Koronavirüs önlemleri kapsamında tüm 8’inci sınıf öğrencileri MEB tarafından otomatik olarak sınava başvurmuş sayılacak. Velilerin ya da okul müdürlüklerinin bir işlem yapması gerekmeyecek.