2020 MEB LGS Mayıs ayı 2. örnek sorular haberimizde! LGS Mayıs ayı 2. örnek sorular yayında!

LGS Mayıs ayı 2. örnek sorular yayınlandı. Öğrencilerin merakla beklediği 2020 MEB LGS Mayıs ayı 2. örnek sorular erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı LGS örnek soruları ayda 2 kere yayınlayacağını duyurmuştu. Mayıs ayının ilk örnek sorularını çözen öğrencilerin beklediği Mayıs ayı LGS 2. örnek sorular yayınlandı. MEB Bakanı Selçuk "2020 LGS kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan öğrencilerimiz için Mayıs ayı 2. örnek soru kitapçığı yayında." dedi. İşte 2020 MEB LGS Mayıs ayı 2. örnek sorular sizlerle..

BAKAN SELÇUK DUYURDU

Bakan Selçuk, "2020 LGS kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan öğrencilerimiz için Mayıs ayı 2. örnek soru kitapçığı yayında. Bu süreçte yanınızda olmaya devam edeceğiz. Örnek soru kitapçığına linkten ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum." dedi.

LGS MAYIS AYI 2. ÖRNEK SORULAR

Mayıs Ayı Sayısal Bölüm İkinci Örnek Soruları için TIKLAYINIZ.

Mayıs Ayı Sözel Bölüm İkinci Örnek Soruları için TIKLAYINIZ.

LGS YENİ TARİHİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS sınavının 20 Haziran'a ertelendiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığınca 20 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak.

Sınav, 2019-2020 öğretim yılında 8’inci sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır. Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.

Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir. Merkezî Sınav başvuru ve sonuçlarıyla ilgili iş ve işlemler Bakanlık tarafından elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencinin herhangi bir sorunla karşılaşmaması için elektronik ortam üzerinde bilgilerinin kayıtlı ve güncel olması gerekmektedir.

Öğrenciler, Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2020’ye https://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

2019-2020 öğretim yılında resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8’inci sınıf öğrencilerinin, Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılacaktır. Ancak, başvurusu merkezî olarak yapılacak bu öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu bulunmayacaktır.

SINAV GİRİŞ YERİ VE BELGESİ

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az 7 gün önce e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 10 Haziran 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.