LGS matematik soruları cevap anahtarı açıklandı mı? 2019 LGS sayısal soruları yorumları

LGS matematik soruları ve cevapları araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sona erdi. LGS kapsamındaki merkezi sınavla Türkiye genelinde bin 531 liseye öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. LGS’nin ikinci oturumunda matematik ve fen bilimleri soruları soruldu. LGS kapsamındaki merkezi sınava Başkentte katılan öğrencilerin çoğunluğu, ağırlıklı olarak sayısal sorularının kendilerini zorladığını söylediler. Haberimiz içerisinden detaylara ulaşabilirsiniz.

LGS MATEMATİK SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS matematik soruları cevapları ile ilgili MEB açıklaması araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı sınav sorularının ve cevaplarının açıklanacağı tarih ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı. LGS soru ve cevapları http://odsgm.meb.gov.trinternet adresi üzerinden görüntülenebilecektir.

LGS SINAV YORUMLARI

LGS kapsamındaki merkezi sınava Başkentte katılan öğrencilerin çoğunluğu, ağırlıklı olarak sayısal sorularının kendilerini zorladığını söyledi.

- İlayda Kınacı:

- "Sınav iyiydi ama biraz zorladı. En çok sayısalda zorlandım. Sözelden herkes geç çıktı ama sayısalda erken çıkmaya başladılar. Zordu galiba herkes için"

- Kerem Ay:

- "Sınav güzeldi ama sayısal biraz zordu. İyi bir Anadolu lisesi bekliyorum"

- Bora Sönmez:

"Sözeller kolaydı, fen de gayet iyiydi. Matematikte biraz fazla boşum oldu, bazı sorular için aşırı zor diyebilirim. Onun dışında sınavım gayet iyi geçti. LGS sendromu diye bir şey kalmadı artık"

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava Başkentte katılan öğrencilerin çoğunluğu, ağırlıklı olarak sayısal sorularının kendilerini zorladığını söyledi.

İki bölüm halinde aynı gün uygulanan sınava Ankara İMKB Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu'nda giren adaylar, sınav çıkışı duygularını AA muhabirine anlattı.

Öğrenci Umut Güler, "İkinci oturum zordu ama birincisi basitti. Sonuçları bekleyeceğiz." derken, Can Kırlı da "Sınavım geneliyle iyiydi ama sayısalda zorlandım." ifadelerini kullandı.

İlayda Kınacı da, "Sınav iyiydi ama biraz zorladı. En çok sayısalda zorlandım. Sözelden herkes geç çıktı ama sayısalda erken çıkmaya başladılar. Zordu galiba herkes için." sözleriyle sınavı değerlendirdi. "Sözel kolaydı ama sayısal oldukça zordu." diyen Eylül Eyer ise sınav sonucunun iyi gelmesini beklemediğini dile getirdi.

Beyzanur Özbay, sözel bölümün kolay ama sayısal bölümün zor olduğunu belirtirken, annesi Filiz Özbay, "Dışarıda beklemek zordu, dua ettik. İnşallah verdikleri emeğin karşılığını alacaklar. Hepimizin

Kerem Ay da "Sınav güzeldi ama sayısal biraz zordu. İyi bir Anadolu lisesi bekliyorum." diye konuştu.

- "Bence çok kolaydı"

Sınava katılan adaylardan Kıvanç Özdemir ise genel kanının aksine sayısal sorularının kolay olduğunu söyledi. Özdemir, "Sorular tahmin ettiğimden daha kolaydı. Çok mutluyum. Dün 'hiç yapamayacağım sorular çok zor olacak' diye düşünüyordum ama bence çok kolaydı. Matematikten 4 boşum var, 16 soru yaptım. Umarım hepsi doğrudur." ifadelerini kullandı.

Enes Tolga Şahbaz da "Sınav çok güzeldi, basitti. Zor sorular vardı ama güzeldi. Bana göre sayısal daha basitti, sözel biraz daha zorladı." Görüşünü paylaştı.

- "LGS sendromu diye bir şey kalmadı artık"

Bora Sönmez de soruları, "Sözeller kolaydı, fen de gayet iyiydi. Matematikte biraz fazla boşum oldu, bazı sorular için aşırı zor diyebilirim. Onun dışında sınavım gayet iyi geçti. LGS sendromu diye bir şey kalmadı artık." sözleriyle değerlendirdi.

Öğrencinin babası Enver Sönmez de oğluyla beraber ders çalıştıklarını anlatarak, iyi bir sonuç beklediklerini, hayırlısını dilediklerini vurguladı.

Anne Şöhret Sönmez ise "Bu, bir senenin stresiydi. Gerçekten zor bir sene çocuklar için. Çok çalıştılar. Oğlumun bu gece sınava rahat bir şekilde girmesi bizim için büyük bir güzellikti." şeklinde konuştu.

SAYISAL BÖLÜMDE HANGİ SORULAR SORULUYOR?

İkinci oturum olan sayısal bölümde ise, matematik ve fen bilimleri derslerinden 20’şer olmak üzere 40 soruyu 60 dakikada yanıtladılar. Ortaokul sekizinci sınıfta okuyan yaklaşık 1 milyon öğrencinin katıldığı sınavı öğrenciler değerlendirdi. Kimi adaylar, sözel sorularının beklediklerinden kolay olduğunu söylerken, sayısal bölümde zorlandıklarını belirtti. Adaylar, özellikle de matematikte zorlandıklarını anlattı.

Her alan için 8’inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.