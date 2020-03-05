LGS Mart ayı örnek soruları yayınlandı mı? İşte LGS Şubat ayı örnek sorular 2020

LGS Şubat ayı örnek sorular 2020 yayınlandı mı? sorusunun yanıtı binlerce öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. Bu sene 8. sınıfa giden öğrenciler, Haziran ayında LGS sınavına girecek. LGS sınav sonuçları ile öğrencilerin öğrenimlerine devam edecekleri liseler belirlenebilecek. LGS sınavına hazırlanan öğrenciler MEB tarafından yayınlanan örnek soruları yakından takip ediyor. İşte LGS Şubat ayı örnek sorular 2020 haberimizde..

LGS MART AYI ÖRNEK SORULAR YAYINLANDI MI?

LGS Mart ayı örnek sorular henüz yayınlanmadı. MEB'in Mart ayı örnek sorularını yayınlamaları halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

MEB LGS ŞUBAT AYI ÖRNEK SORULAR YAYINDA

LGS Şubat ayı örnek soruları yayınlandı. MEB LGS Şubat ayı örnek sorulara aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz.

ŞUBAT AYI LGS ÖRNEK SORULAR İÇİN TIKLAYIN





LGS 2020 NE ZAMAN?

LGS sınavı 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Sınavın başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuru tarihleri açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

LGS SORU DAĞILIMI VE SINAV SÜRESİ

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.