LGS Mart ayı örnek sorular yayınlandı! MEB 2020 LGS örnek sorular haberimizde

LGS Mart ayı örnek sorular yayınlandı. Bu sene orta son sınıfa giden öğrenciler LGS sınavına girecekler. Örnek sorular her ay sözel ve sayısal olarak ayrı ayrı yayınlanıyor. Şubat ayı örnek soruları çözenler, Mart ayı örnek sorularını bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Mart ayı örnek sorular erişime açıldı.

LGS MART AYI ÖRNEK SORULAR 2020 YAYINLANDI MI?

LGS Mart ayı örnek sorular yayınlandı. Aşağıdaki linkten örnek sorulara erişebilirsiniz

LGS SÖZEL ÖRNEK SORULAR

LGS SAYISAL ÖRNEK SORULAR

LGS ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavı ile ilgili olarak sadece 1. dönem konularından uygulanacağını açıkladı. Bakan Selçuk LGS’nin ertelenmesine ilişkin olarak ise ‘LGS’yi ertelememizi gerektiren bir durum yok’ ifadelerini kullandı.

LGS SORU DAĞILIMI VE SINAV SÜRESİ

Milli Eğitim Bakanı Selçuk LGS sınavının birinci dönemi kapsayacağını, ikinci dönemi kapsamayacağını açıkladı. Bakan Selçuk : "LGS kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak." dedi.

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.



Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.