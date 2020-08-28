LGS komisyon sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

LGS komisyon sonuçları heyecanla bekleniyor. Lise yerleştirmeleri devam ediyor. LGS 2. nakil yerleştirmeleri sonrasında boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme başvuruları alındı. Şimdi gözler LGS komisyon sonuçlarına çevrildi.

LGS KOMİSYON SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları yerleştirmeleri bugün (28 Ağustos 2020) tarihinde tamamlanacak.

LGS KOMİSYON SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç-sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır.

Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, yetersizlik durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde, her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu kararı ile yerleştirilecektir.