LGS 2019 2. tercih tarihleri: LGS ikinci tercihler ne zaman yapılacak?

LGS ikinci tercihler ne zaman yapılacak? merak edilen konular arasında bulunuyor. 1 Temmuz pazartesi günü başlayan ve 12 Temmuz cuma günü sona eren LGS tercih sonuçları MEB'in yayımladığı çalışma takvimine göre bugün erişime açıldı. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabiliyor. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmiyor.Okullara yerleşemeyen öğrenciler ise LGS ikinci tercihlerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. LGS ikinci tercihler ne zaman? diye merak edenler için işte 2019 LGS ikinci tercih zamanları..

LGS İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN?

29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

05 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının ilanı

05-08 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

10 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

Hiçbir yere yerleşemeyen ya da istediği tercihlere girmeyenler için nakil dönemleri yapılacak. Nakiller iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Birinci nakil başvuru dönemi 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında olacak. İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihlerinden birine yerleşen adayların tekrar tercih yapma zorunluluğu bulunmuyor.

İkinci nakil başvuru dönemi ise 5-8 Ağustos tarihleri arasında. Birinci nakil başvurularına ek olarak ikinci nakil başvuruları döneminde öğrenciler isterlerse Merkezi Eğitim Merkezlerini de tercih listelerine ekleyebilecekler. Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrencilerin 19-23 Ağustos'ta il-ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekecek. Sonuçları ise 6 Eylül'de duyurulacak.

2019 YILINDA LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yaz tatili süresi düşürüldü. Ancak yeni düzenleme 2019 – 2020 Eğitim ve Öğretim Dönemiyle birlikte başlayacak. Yani bu yıl yaz tatili yine 13 Hafta olarak uygulanacak. Ve yaz tatili 9 Eylül günü sona erecek.

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan 2020 tarihinde başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.