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LGS için yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı

LGS için yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca 1 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin yedinci örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20, sözel testte 25 olmak üzere 45 soruya yer verildi.

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik yedinci örnek soru kitapçığı yayımlandı.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 1 Haziran'da yapılacak merkezi sınava yönelik yedinci örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20, sözel testte 25 olmak üzere toplam 45 soruya yer verildi.

Yeni örnek soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "http://odsgm.meb.gov.tr/" internet adresinden erişilebiliyor.

(AA)

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