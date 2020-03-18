LGS ertelenecek mi? Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 2020 ne zaman yapılacak?

Corona virüs nedeniyle LGS sınavının iptal olup olmayacağı gündeme geldi. Öğrenciler “LGS ertelenecek mi?” sorusunun yanıtını merak ederken konuyla ilgili açıklamalar Başkan Erdoğan ve Ziya Selçuk’tan geldi. Erdoğan konuyla ilgili olarak “Lise ve üniversiteye giriş sınavlarını ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz” açıklamasında bulundu. LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? sorusunun cevabına ve merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.



LGS ERTELENECEK Mİ?

Binlerce öğrencinin merak ettiği açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Erdoğan konuyla ilgili olarak: “Lise ve üniversiteye giriş sınavlarını ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz” açıklamasında bulundu..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen ‘Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısına’ sonrası alınan kararları paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim öğretimde yaşanan aksamanın sınav tarihlerini de değiştirebileceği konusunda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Haziran ayında yapılacak Liselere Geçiş Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları da tatil süreleri göz önünde bulundurularak yapılacak. Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz” dedi.

LGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Buna göre, LGS kapsamındaki Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) 2020/MS 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Geçtiğimiz yıllardaki başvuru süreci göz önüne alındığında başvuru işlemlerinin Mart sonu ya da Nisan başında başlaması bekleniyor. Tarih netleştiğinde ise yine resmi bir açıklama yapılacak.

İki oturum olarak düzenlenecek sınavda, soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı. Sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

Bakanlık, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırdı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

LGS'de sayısal alan oturumu süresi 20 dakika uzatıldı. 50 soruluk sözel alanın süresi 75 dakika; 40 soruluk sayısal alanın süresi 80 dakika oldu.