LGS ertelendi mi? Liselere Geçiş Sınavı LGS ne zaman yapılacak? Bakan Selçuk açıkladı!

Liselere Geçiş Sınavı “LGS”nin ertelenip ertelenmeyeceği binlerce öğrenci ve veli tarafından merak edip araştırılıyor. Corona virüsü etkisini tüm dünyada göstermeye devam ederken virüse karşı alınan önlemler de her geçen gün artıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullara verilen aranın 30 Nisan’a kadar uzatıldığını açıkladı. Bunun üzerine öğrenciler de “LGS ertelendi mi?” sorusunu aratmaya başladı. Peki, LGS 2020 ne zaman yapılacak? İşte detaylar...



LGS ERTELENECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk liselere giriş sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi. Selçuk yaptığı açıklamada: "Bu sınavlar konusu işin başından beri gündemimizde. Prensip olarak biz hep sınavın zamanında yapılmasını önemseriz, çocukların psikolojisi açısından. LGS'nin ne şekilde yapılacağına dair bizim 3 senaryomuz var. Bu senaryolara bağlı olarak paketlerimiz var. Bu anlamda sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi tamamen buradaki bilimsel metodoloji sonucunda ortaya çıkacak kararlara bağlı. Kararlar ne olursa olsun tedbirimiz hazır" ifadelerine yer verdi.

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS kapsamındaki Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) 2020/MS 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Geçtiğimiz yıllardaki başvuru süreci göz önüne alındığında başvuru işlemlerinin Mart sonu ya da Nisan başında başlaması bekleniyor. Sınavlarla ilgili herhangi bir değişiklik olduğu zaman haberimiz içerisine eklenecek ve güncellenecektir.