LGS ertelendi mi? LGS ne zaman yapılacak? Son dakika Milli Eğitim Bakanı açıkladı!

LGS ertelendi mi, ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı binlerce öğrenci ve velisi tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeni ile okullarda uzaktan eğitim 30 Nisan'a uzatılmıştı. Bu sene LGS sınavına hazırlanan öğrenciler sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor. Bakan Ziya Selçuk, bugün katıldığı canlı yayında LGS tarihine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde..

LGS ERTELENDİ Mİ?

Bakan Selçuk, LGS'nin zamanında yapılacağını açıkladı. Ertelenmenin söz konusu olmadığını belirten Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ancak mücbir sebep olursa, zorunlu olarak ertelenme sebebi doğarsa LGS'nin ertelenebileceğini belirtti.

LGS KONU DAĞILIMI NASIK?

Okullarda 13 Mart'a kadar derslerin işlendiğni belirten Bakan Selçuk, Elazığ ve Malatyadaki öğrencilerin depremden dolayı yüz yüze eğitimde daha erken sorun yaşadıkları için LGS'de ilk dönemin konuların sorulmasına karar verildiğini söyledi.

Bakan Selçuk, bu hafta başında YKS ve LGS konu dağılımına açıklayacaklarını bildirdi.

2020 LGS NE ZAMAN?

LGS kapsamındaki Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) 2020/MS 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.