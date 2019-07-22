Lise boş kontenjanları ve taban puanları: LGS lise boş kontenjanları açıklandı!
LGS boş kontenjanları ve taban puanları ile ilgili MEB açıklaması yapıldı. Milyonlarca öğrencinin beklediği 2019 LGS tercih sonuçları bugün erişime açıldı. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecek. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kontenjanlar ve boş kontenjanlara yapılacak yeni tercihler merak konusu olmuştu.
LGS boş kontenjanlar belli oldu mu? merak ediliyor. LGS tercih sonuçları bugün itibari ile erişime açıldı. Adaylar, tercih ettikleri liseye yerleşip yerleşemediklerini MEB’in resmi açıklamasının ardından öğrendi. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "(link: http://e-okul.meb.gov.tr) e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı.
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LGS BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?
LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "(link: http://e-okul.meb.gov.tr) e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı.
2019 LİSE TAVAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
LİSE NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
05 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının ilanı
05-08 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
10 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
Hiçbir yere yerleşemeyen ya da istediği tercihlere girmeyenler için nakil dönemleri yapılacak. Nakiller iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Birinci nakil başvuru dönemi 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında olacak. İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihlerinden birine yerleşen adayların tekrar tercih yapma zorunluluğu bulunmuyor.
İkinci nakil başvuru dönemi ise 5-8 Ağustos tarihleri arasında. Birinci nakil başvurularına ek olarak ikinci nakil başvuruları döneminde öğrenciler isterlerse Merkezi Eğitim Merkezlerini de tercih listelerine ekleyebilecekler. Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrencilerin 19-23 Ağustos'ta il-ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekecek. Sonuçları ise 6 Eylül'de duyurulacak.