LGS başvuru kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 7 Haziran'da yapılacak merkezi sınava ilişkin başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı.

LGS başvuruları, yurt dışında e-Okul'a kayıtlı olmayan okullardakiler hariç tüm 8. sınıf öğrencileri için Bakanlık tarafından merkezi yapılacak.

LGS kapsamındaki merkezi sınav, 8'inci sınıf birinci dönem müfredat ve kazanımlarından yapılacak.