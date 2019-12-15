LGS Aralık ayı örnek soruları yayınlandı mı? Aralık LGS örnek soruları ne zaman yayınlanacak?
LGS Aralık ayı örnek soruları yayınlandı mı? Aralık LGS örnek soruları ne zaman yayınlanacak? gibi soruların yanıtları tüm LGS adayları tarafından merak ediliyor. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü geçen sene olduğu gibi bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayınlayacağını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından gözler Aralık ayı örnek sorularına çevrildi. MEB LGS örnek sorularına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
LGS Aralık ayı örnek soruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. LGS Aralık ayı örnek soruları yayınlandı mı? Aralık LGS örnek soruları ne zaman yayınlanacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. LGS adayları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenli olarak yayımlanan örnek soruları güncel olarak takip ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan LGS 7 Haziran 2020 tarihinde düzenlenecek.
MEB LGS KASIM AYI SAYISAL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ
MEB LGS KASIM AYI SÖZEL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ
LGS ARALIK AYI ÖRNEK SORULARI YAYINLANDI MI?
LGS Aralık ayı örnek soruları henüz yayınlanmadı. Aralık LGS örnek soruları yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisne eklenecektir.
LGS 2020 NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak belirlendi. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin iki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı.
LGS SORULARI NASIL OLACAK?
Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.
SÖZEL BÖLÜM SORULARI
Türkçe: 20
T.C. İnkılap: 10
Din Kültürü: 10
İngilizce: 10
SAYISAL BÖLÜM SORULARI
Matematik: 20
Fen Bilimleri: 20