LGS aralık ayı örnek soruları yayında mı? 2019-2020 LGS soruları nasıl olacak?

LGS sorularının nasıl olacağı, sınava girecek olan öğrenciler tarafından araştırılıyor. LGS aralık ayı örnek soruları yayında mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sınav 7 Haziran 2020’de yapılacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. MEB tarafından yayınlanan örnek sorular haberimizde sizlerle.

LGS ARALIK AYI ÖRNEK SORULARI AÇIKLANDI MI?

LGS aralık ayı örnek soruları henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

MEB LGS KASIM AYI SAYISAL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ



MEB LGS KASIM AYI SÖZEL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS SORULARI NASIL OLACAK?

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

SÖZEL BÖLÜM SORULARI

Türkçe: 20

T.C. İnkılap: 10

Din Kültürü: 10

İngilizce: 10

SAYISAL BÖLÜM SORULARI

Matematik: 20

Fen Bilimleri: 20