LGS Aralık ayı örnek sorular yayınlandı! MEB LGS sayısal ve sözel örnek sorular burada!

LGS Aralık ayı örnek sorular yayınlandı. MEB tarafından yapılan açıklamada LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamında yapılacak merkezî sınava katılacak öğrenciler için 2018-2019 öğretim yılından beri yayımlanan örnek soru paketleri, yeni dönemde de hazırlanmaya devam edildiği açıklandı. Bu yılki ilk örnek soru paketi, aralık ayı itibarıyla 8. sınıf öğrencilerinin kullanımına sunuldu. İşte MEB LGS sayısal ve sözel örnek sorular...

LGS ARALIK AYI SAYISAL ÖRNEK SORULAR İÇİN TIKLAYIN

LGS ARALIK AYI SÖZEL ÖRNEK SORULAR İÇİN TIKLAYIN

LGS ARALIK AYI ÖRNEK SORULAR YAYINLANDI

LGS kapsamında öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezî sınavına yönelik 2019-2020 öğretim yılında Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil (İngilizce) dersleri ile ilgili toplam 450 örnek soru yayımlanmıştı.

Kullanıma sunulan 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı aralık ayı örnek sorularında, Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil (İngilizce) derslerinden 5'er soru yayımlandı.

Örnek sorular, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'a yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edecek.

LGS 2021 müfredatı değişti mi? LGS sınavı 2021 ne zaman?