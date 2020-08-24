LGS 3. tercih başvuruları 2020: MEB LGS 3.nakil başvuruları nasıl yapılacak?

LGS 3. tercih başvurularını yapmak isteyen adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan kılavuzu detaylı inceliyor. Liseye geçiş için düzenlenen LGS sınavında, 2. tercih sonuçları bugün açıklandı. Yayınlanan sonuçlarda herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler son olarak LGS 3. tercih başvurularını yaparak şanslarını deneyecek.

LGS 3. TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

LGS 3. tercih başvruları 24-26 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak. Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme başvuruları alınacak.

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3. TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde yapılacak. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için enfazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecek.

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 (iki) okul seçilebilecek.

Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas nakil başvuru dönemlerinde Meslekî Eğitim Merkezleri veya Açık Öğretim Kurumlarını da tercih edebilecek.