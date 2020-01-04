LGS 2020 Ocak ayı örnek soruları yayınlandı mı? MEB Ocak örnek soruları ne zaman yayınlanır? gibi soruların yanıtları LGS adayları tarafından merak ediliyor. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü geçen sene olduğu gibi bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayınlamaya devam ediyor. Ocak ayı yeni örnek soruların yayınlanmasını heyecanla bekleyen öğrenciler, https://odsgm.meb.gov.tr adresini sık sık ziyaret ediyorlar. 2020 Ocak ayı LGS örnek soruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor..

LGS 2020 OCAK AYI ÖRNEK SORULARI YAYINLANDI MI?

LGS 2020 Ocak ayı örnek soruları henüz yayınlanmadı.

MEB OCAK ÖRNEK SORULARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

MEB Ocak örnek sorularının ne zaman yayınlanacağı ile ilgili bir tarih paylaşılmadı. LGS 2020 Ocak ayı örnek soruları yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

LGS SORULARI NASIL OLACAK?

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS 2020 NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak belirlendi. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin iki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı.



Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.



Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.



LGS’de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.