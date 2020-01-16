LGS 2020 ocak ayı örnek soruları yayınlandı mı? LGS soruları nasıl olacak?

LGS 2020 sorularının nasıl olacağı merak ediliyor. LGS 2020 ocak ayı örnek soruları yayınlandı mı? Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2020 yılında 7 Ocak’ta yapılacak. Sınava girecek olan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan örnek sorulara yoğun ilgi gösteriyorlar. Haberimiz içerisinden ocak ayı örnek soruları ile ilgili güncel açıklamaları takip edebilir, aralık ayı için yapılan duyuruya ulaşabilirsiniz.

LGS OCAK AYI ÖRNEK SORULARI YAYINLANDI MI?

LGS 2020 Ocak ayı örnek soruları henüz yayınlanmadı. MEB Ocak örnek sorularının ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

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LGS SORULARI NASIL OLACAK?

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak belirlendi. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin iki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı.