LGS 2020 ne zaman yapılacak, hangi tarihte? MEB LGS sınav tarihi haberimizde..

LGS 2020 ne zaman yapılacak, hangi tarihte? sorusu sınava hazırlanan öğrenciler tarafından merak ediliyor. MEB'te ÖSYM gibi kendine bağlı olan sınav tarihlerini duyuruyor. 18 Kasım tarihinde ÖSYM 2020 sınav takvimini yayınladı. MEB sınav takvimi içerisinde; LGS sınavı, bursluluk sınavı, AÖL sınavı, ehliyet sınavları yer alıyor. Liseye geçiş yapmak isteyenlerin girdiği LGS 2020 ne zaman yapılacak, hangi tarihte? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..



LGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 Liselere Geçiş Sistemi sınavı 7 Haziran tarihinde yapılacak. Diğer sınav tarihleri ise henüz belli olmadı.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

LGS’de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.

LGS SINAVLARINDA HANGİ DERSLERDEN SORU SORULACAK?

LGS sınavında 8. sınıf öğrencileri, lise eğitimine geçiş yapmak için 6 dersten sınava giriyor ve sınavlardan aldığı puanların ortalamalarının ardından da puanlarının yettiği liselere tercih yaparak eğitim görmeye başlayacak.

– Türkçe

– Matematik

– Fen Bilgisi

– Yabancı Dil

– T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük