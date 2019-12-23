LGS 2020 Aralık ayı örnek soruları yayınlandı mı? MEB Aralık örnek soruları ne zaman yayınlanır?

LGS 2020 Aralık ayı örnek soruları yayınlandı mı? sorusu öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 2020 yılı LGS hazırlıkları tam gaz devam ederken MEB tarafından örnek sorular yayınlanıyor. Örnek soruların ilki Ekim ayında yayınlanmıştı. Şimdi gözler LGS 2020 Aralık ayı örnek sorularında. Örnek sorular listesi, sayısal bölümde toplam 20, sözel bölümde ise toplam 25 sorudan oluşuyor. LGS 2020 Aralık ayı örnek soruları yayınlandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde sizlerl

LGS 2020 ARALIK AYI ÖRNEK SORULARI YAYINLANDI MI?

LGS Aralık ayı örnek soruları henüz yayınlanmadı. Geçtiğimiz aylara bakıldığında 25 Aralık tarihinde açıklanması öngörülüyor. Aralık LGS örnek soruları yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

LGS SORULARI NASIL OLACAK?

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS 2020 NE ZAMAN?

LGS sınav tarihi ise 07 Haziran 2020 olarak belirlenmişti.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak bilinen ve uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS’dir. LGS’ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri %70 sınav puanı ve %30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek.