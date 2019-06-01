LGS 2019 saat kaçta başlayacak? LGS sınavı kaç dakika?

LGS sınavı bu sene 1 Haziran 2019’da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. LGS sınavı kaç dakika? ve LGS saat kaçta başlayacak? soruları sınava girecek kişiler tarafından araştırılıyor. LGS sınavına girecek öğrencilerin ve velilerin heyecanı artmış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin en az yarım saat önce sınav yerinde olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Buna göre: sınav iki oturumdan oluşacak. Birinci oturumda, öğrenciler 8’inci sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sınavlarından sorumlu olacaklar. İkinci oturumdaysa öğrenciler Matematik ve Fen Bilimleri sorularını cevaplayacak. Sözel bölümde toplam 50 soru bulunacak. Sayısal bölümde ise toplam 40 soru bulunacak. Peki, LGS saat kaçta başlayacak ve kaç sürecek?

LGS 2019 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İki oturumdan oluşacak Liselere Geçiş Sınavı LGS’de ilk oturum saat 09:30’da, ikinci oturum ise 11:30’da başlayacak. 60 dakika olan sayısal alan sınav oturum süresi 20 dakika uzatılarak 80 dakikaya çıkarıldı. Buna göre sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak..

LGS SINAV GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ!

LGS sınavınaa girecek öğrencilere müjde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki tüm toplu taşıma araçları, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınava girecek öğrencilere, ücretsiz hizmet verecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İBB Meclisi'nde mayıs ayı oturumunda, AK Parti Grubunun LGS'ye girecek öğrenci ve sınavda görevli olanlara, toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesi teklifinin, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildiği hatırlatıldı.

Buna göre yarın yapılacak LGS'ye girecek öğrencilere ve sınavda görevli personele, İBB bünyesindeki tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği vurgulanarak, bunun için öğrencilerin sınav giriş belgesini, görevli personellerin de görevli belgelerini göstermelerinin yeterli olacağı kaydedildi.