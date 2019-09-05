Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6844
  • 6,2933
  • 280.217
  • 100248
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Eğitim
    3. >
  3. LGS 2019 nakil sonuçları açıklandı mı? MEB LGS nakil sonuçları sorgulama sayfası

LGS 2019 nakil sonuçları açıklandı mı? MEB LGS nakil sonuçları sorgulama sayfası

LGS 2019 nakil sonuçları açıklandı mı" MEB LGS nakil sonuçları sorgulama sayfası

LGS 2019 nakil sonuçları açıklandı mı? sorusu arama motorunda hızlı bir şekilde araştırılmaya başladı. Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrencile 19-23 Ağustos tarihleri arasında il-ilçe nakil komisyonlarına başvurularını yaptı. Öğrenciler boş kontenjanlara yerleşmek istiyor. Şimdi gözler LGS 2019 nakil sonuçlarında. LGS 2019 nakil sonuçları açıklandı mı? diye merak edenler için MEB LGS nakil sonuçları sorgulama sayfası haberimizde..

 

LGS 2019 nakil sonuçları açıklandı mı? sorusu henüz liseye yerleşemeyen öğrenciler tarafından merak ediliyor.  LGS 3. nakil işlemleri 19 Ağustos tarihinde başlamıştı. 23 Eylül tarihinde başvuruları sona eren nakil işlemlerinin sonuçları beklenmeye başladı. Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak. LGS 2019 nakil sonuçları açıklandı mı? diye merak edenler için MEB LGS nakil sonuçları sorgulama sayfası haberimizde..

LGS NAKİL SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

LİSE NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Lise nakil sonuçları henüz açıklanmadı. LGS nakil sonuçları 6 Eylül'de duyurulacak.Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

LGS 3. NAKİL İŞLEMLERİ SONA ERDİ

Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrencilerin 19-23 Ağustos'ta il-ilçe nakil komisyonlarına başvurularını yaptı.

NAKİL KOMİSYONU NEDİR?

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulan öğrenci  yerleştirme ve nakil komisyonları, yerleştirmelerde, ortaöğretim kayıt alanı  içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara dengeli bir şekilde öğrenci  yerleştirecek.

Komisyon, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş Yönergesi veya  Kılavuzu hükümleri çerçevesinde ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara  yerleşemeyen öğrencileri, aynı merkez ilçedeki diğer ortaöğretim kayıt  alanlarındaki boş kontenjanı bulunan okullara, tercihe ve ortaokulun 6, 7 ve 8.  sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması ile  hesaplanacak ortaokul başarı puanı (OBP) üstünlüğüne bağlı olarak  yerleştirecekler.

Yurt dışından gelen ve denkliği yapılan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu  öğrencilerin ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan  okullara kontenjanlar da dikkate alınarak dengeli bir şekilde yerleştirme ve  nakil işlemleri yürütülecek.


Bu komisyonlar, ilköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı  olan öğrencilerden rehberlik ve araştırma merkezlerince düzenlenen Özel Eğitim  Değerlendirme Kurulu Raporu ile tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitime  yönlendirilen öğrencilerin il ve ilçe özel eğitim hizmetleri kurulları ile iş  birliği yaparak yetenek, sağlık, engel durumları, özellikleri, ikamet adreslerine  uygun olarak her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek ve eşit sayıda olacak  şekilde ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan  ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlayacak.

Komisyonlar, ayrıca önceki yıllarda 8’inci sınıfı bitiren, herhangi  bir ortaöğretim kurumunda kaydı bulunmayan ve kayıt şartlarını taşıyan  öğrencilerin ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara kayıtlarını, tercihlerine  ve OBP üstünlüğüne bağlı olarak yapacak.

Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları, öğrencilerin nakil ve geçiş  işlemlerini kontenjan şartı aramaksızın, bir defaya mahsus olmak üzere,  ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara,  merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan gelen öğrencileri ise aynı türden  okullara dengeli bir şekilde yapacak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ebru Şahin'den rekor talep
Murat Boz'dan iddialı paylaşım!
Ziynet Sali düğün tarihini açıkladı
Demet Akalın: Okan benimle ilgilenmiyor
Demet ve Ezgi pişti oldu!
<p>Olay, geçtiğimiz gece Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanyolu sokak üzerinde meydana geldi. Ed

Motosikleti Önce Denedi Sonra Çaldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Stalin hakkında muhtemelen hiç duymadığınız 14 bilgi

Facebook’ta yüz milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren güvenlik açığı