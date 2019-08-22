KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? 2019 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuru sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? Devlet yurtlarında kalmak isteyen adaylar için başvurular 19 Ağustos itibari ile alınmaya başlandı. Başvurular 26 Ağustos saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. KYK bünyesindeki yurtlarda kalmak için ara sınıf öğrencileri de başvurabilecek. İşlemlerini tamamlayan öğrenciler heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. Başvuru ve sonuç açıklamaya ilişkin her tür bilgi http://yurtkur.gsb.gov.tr/ adresinden duyurulacak.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

Yurt başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması önem taşıyor. Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Bilgilerinde yanlışlık olmayan öğrenciler ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebilecek. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklanınca sitemizde yer alacak.

SONUÇLAR NEREDEN AÇIKLANACAK?

Başvuru ve sonuç açıklamaya ilişkin her tür bilgi http://yurtkur.gsb.gov.tr/ adresinden duyurulacak.