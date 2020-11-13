Yükseköğretimde yüz yüze eğitime geçişin aşamalı olarak başlamasının ardından KYK yurtlarının ne zaman açılacağı sorusu da gündeme geldi. Burs ve kredi başvurularını yapan öğrenciler KYK yurt başvurularının da ne zaman başlayacağını merakla bekliyor. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı? 2020 yurt başvuru tarihi ne zaman?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren KYK yurt başvuruları tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Konuya ilişkin açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvuruları bu yıl yaşanan salgın nedeniyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek. YÖK üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini bildirmişti.

Yurt başvuruları ile ilgili gelişme yaşanması durumunda haberimiz içerisine eklenecektir.

BURS VE KREDİ BAŞVURULARI AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. 28 Ekim'de başlayan başvurular 3 Kasım Salı günü saat 23.59’a kadar devam edecekti. Ancak bu süre uzatıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a uzatıldığını duyurdu.

Başvurular, e-Devlet üzerinden alındı. Başvurularını tamamlayan öğrenciler heyecanla burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasını da bekliyor.