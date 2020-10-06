KYK yüksek lisans, doktora burs ve kredi başvurusu ne zaman? KYK yüksek lisans burs başvurusu 2020 nasıl yapılır?

KYK yüksek lisans, doktora burs ve kredi başvurusu internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru tarihleri Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından belirleniyor. Yüksek lisans öğrencileri için belirlenen burs miktarı ile doktora öğrencileri için belirlenen burs ve kredi miktarları birbirinden farklılık gösteriyor.

KYK YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK yüksek lisans ile doktora kredi ve burs başvurularına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Başvurular ile ilgili açıklama gelmesi durumunda güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.