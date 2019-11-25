KYK ne kadar, ne zaman yatar? KYK burs ve kredi ödeme tarihleri haberimizde

KYK burs ve kredilerin ödeneceği tarih merak ediliyor. KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından kendilerine verilen sürede taahhütname onaylama işlemini de yapanlar ödemenin yapılacağı günü araştırıyor. KYK ne kadar, ne zaman yatar? sorusunun yanıtı arama motorlarında binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. KYK burs ve kredi ödeme tarihleri ile KYK burs ve kredi bedelleri haberimizde yer alıyor.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak.

KYK bursları öğrencilerin T.C. kimlik numaralarına göre belirlenmiş olan tarihlerde öğrencilerin hesaplarına yatırılır. KYK' burslarının hesaba geçiş saati aydan ayda değişkenlik gösterebiliyor. Bursların yatırıldığı saat ile alakalı net bir saat vermek mümkün olmasa da geçmişe bakarak burs ücretlerinin genellikle 00:00 ila 03:00 arasında yatırılıyor. Aşağıdaki tabloya bakarak T.C. kimlik numaranıza göre KYK burs ödemesinin hangi tarihte hesabınıza geçeceği hakkında bilgi sahibi olabilir.

T.C. kimlik numarası sıfır ile bitenler ayın altısında

İkiyle bitenler ayın yedisinde

Dörtle bitenler ayın sekizinde

Altıyla bitenler ayın dokuzunda

Sekizle bitenler ayında onunda burslarını tahsil edebilirler.

KYK BURS KREDİ MİKTARLARI NE KADAR?

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

2020 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Başkan Erdoğan "2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu bu rakamlar 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak." açıklamasında bulundu.