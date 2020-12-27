KYK ilk ödeme ne zaman yatacak? Son dakika KYK ilk ödeme tarihleri belli oldu!

KYK ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bu yıl ilk kez burs ve kredi alacak öğrenciler ödemelerin ne zaman yapılacağını merakla araştırıyordu. Ödemeler ile ilgili açıklama Bakan Kasapoğlu'ndan geldi. Peki, KYK ilk ödeme ne zaman yatacak? KYK ilk ödemeler yattı mı?

KYK İLK ÖDEMELER NE ZAMAN?



Bakan Kasapoğlu, ilk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye yapılacak 680 milyon 603 bin 508 liralık ödemenin bu gece başlayacağını açıkladı.

BAKAN KASAPOĞLU DUYURDU

Bu yıl ilk kez burs/kredi alacak arkadaşlar burada mı? Bu gece itibarıyla hesaplarınıza yatırılmaya başlanacak 3 aylık burs ve kredi ödemeleri yılbaşından önce tamamlanmış olacak. Unutmayın, her zaman yanınızdayız.

2020 2021 KYK BURS VE KREDİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı "2021 yılında öğrencilerimize kredi ve burs miktarını belirledik. 2021 yılında lisansta 650 lira, yükseklisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktorada ise 1950 liraya çıkarmış oluyoruz." dedi.

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NEREYE YATIYOR?

Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç’inizi teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz.

KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.