KYK bursları yatacak mı? Tatilde KYK yurt ücreti ödenir mi?

Tatilde KYK yurt ücreti ödenir mi? sorusu birçok öğrenci tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgını sonrası üniversitelerde uzaktan eğitim modeline geçerek, yüz yüze eğitimde tatile gidildi. KYK bursları yatacak mı? Üniversitelileri yakından ilgilendiren KYK hakkında son açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu yaptı. İlgiyle takip edilen KYK burs ve ücretleri ile ilgili açıklamalar haberimizde.

KYK BURSLARI YATACAK MI?

Milyonlarca öğrencinin yakından takip ettiği konu Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Kasapoğlu, öğrencilerin burs ve kredi ödemelerinin devam edeceğini açıkladı.

TATİLDE KYK YURT ÜCRETLERİ ÖDENECEK Mİ?

Konu hakkında açıklamalarına devam eden Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, KYK yurt ücretleri hakkında bilgilendirme yaptı. Yurtlarda dezenfekte işlemlerinin yapıldığını belirten Kasapoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

“Üniversitelerin 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesiyle birlikte; arzu eden öğrencilerimiz üniversitelerin kapalı olduğu süre boyunca, kendi istekleri ile yurtlardan ayrılabilecekler. Bu 3 haftalık tatil boyunca yurtta kalmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak. Bu kararı veren öğrencilerimiz, eğer 75 günlük yıllık izin süreleri bitmiş ise, ‘Özel İzinli’ sayılacaklar. Bakanlığımız, bu süre zarfında yurtlarımızın dezenfekte işlemlerine ağırlık verecek” dedi.



KYK BURSU NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.