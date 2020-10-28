KYK burs ve kredi başvuru ekranı: KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı?

KYK Burs ve kredi başvuruları ile ilgili açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Her ay öğrencilere belli miktar üzerinden yardım sağlanıyor. KYK Burs ve kredisinden, üniversite'de okuyan lisan, yüksek lisans ve doktora öğrencileri faydalanıyor. KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu.

3 Kasım Salı günü saat 23.59’a kadar devam edecek olan başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

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KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak

KYK BURSU 2020 NE KADAR?

KYK 2020'de kredi ve ya burs 550 lira,

Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren

yüksek lisansta bin 100 lira,

doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

GSB'den alınan verilere göre 2019-2020 eğitim öğretim yılında KYk yurtlarında aylık yurt ücreti 200 TL olmakla birlikte, yüksek standartlı KYk yurtların aylık ücreti ise 215-340 TL arasında değişmektedir. K.K.T. C'de bulunan KYk yurtlarında ise aylık ücret 400 TL'dir.