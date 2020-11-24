KYK burs sonuçları bugün açıklanır mı? 2020-2021 KYK burs sonuçları belli oldu mu?

KYK burs sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca verilecek. 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri arasında yapılan KYK burs ve kredi başvuruları sonrası gözler KYK burs sonuçlarına çevrildi. Milyonlarca üniversite öğrenci konu hakkında gelecek son açıklamayı bekliyor. KYK burs sonuçları 2020 bugün açıklanır mı? KYK burs ve kredi sonuçları belli oldu mu?

KYK BURS SONUÇLARI 2020 BUGÜN AÇIKLANIR MI?

KYK burs sonuçları hakkından ilgili kurumlardan resmi açıklama henüz gelmedi. Detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir.

KYK BURSU 2020 NE KADAR?

KYK 2020'de kredi ve ya burs 550 lira,

Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren

yüksek lisansta bin 100 lira,

doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

KYK BURSUNDA YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli