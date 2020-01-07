KYK 2020 ne kadar ödeniyor? KYK 2020 ne zaman ödenir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. KYK burs ve kredi miktarları binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. KYK burs ve kredisi almaya hak kazanan lisans öğrencileri için aylık 2019'da 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira ödeniyordu. 2020 itibari ile öğrenciler ne kadar KYK burs ve kredi alacağını öğrenmek istiyor. KYK 2020 ne kadar ödeniyor? yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

2020 KYK ÜCRETİ NE KADAR?

Başkan Erdoğan "2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu bu rakamlar 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak." açıklamasında bulunmuştu. Buna göre, KYK bursu üniversite öğrencileri için 550 lira oldu.

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira olarak ödeniyordu.

KYK BURSLARI NE ZAMAN ÖDENİYOR?

KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapıldı.

KYK bursları öğrencilerin T.C. kimlik numaralarına göre belirlenmiş olan tarihlerde öğrencilerin hesaplarına yatırılır. KYK burslarının hesaba geçiş saati aydan ayda değişkenlik gösterebiliyor. Bursların yatırıldığı saat ile alakalı net bir saat vermek mümkün olmasa da geçmişe bakarak burs ücretlerinin genellikle 00:00 ila 03:00 arasında yatırılıyor. Aşağıdaki tabloya bakarak T.C. kimlik numaranıza göre KYK burs ödemesinin hangi tarihte hesabınıza geçeceği hakkında bilgi sahibi olabilir.

T.C. kimlik numarası sıfır ile bitenler ayın altısında

İkiyle bitenler ayın yedisinde

Dörtle bitenler ayın sekizinde

Altıyla bitenler ayın dokuzunda

Sekizle bitenler ayında onunda burslarını tahsil edebilirler.