KPSS lisans sınavı için geri sayım devam ediyor. Sınav 6 Eylül Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav için son hazırlıklarını tamamlamak isteyen adaylar sınava giderken hangi eşyaların yasak olduğunu ve nelerin yasak olmadığını araştırıyor. Peki, KPSS'de kalem ve silgi veriliyor mu? KPSS lisans sınavına neler götürmek yasak? İşte KPSS sınavı ile ilgili temel kurallar...

KPSS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU?

KPSS'de kalem ve silgi veriliyor. Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin ediliyor. Bu nedenle hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceğin sınav binasına getirilmemesi gerekiyor.

KPSS SINAVINA SU GÖTÜRMEK YASAK MI?

KPSS sınavına su götürmek yasak değil. Yalnız sınava şeffaf pet şişe içerisinde suları getirebilirsiniz.

KPSS'YE YASAK EŞYALARI NELER?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur:

ÖZEL KİMLİK BELGESİ:

Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı

Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar

Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava girişiçin geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.