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  3. KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2019 tercih sonuçları sorgulama

KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2019 tercih sonuçları sorgulama

KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" KPSS 2019 tercih sonuçları sorgulama

KPSS tercihleri 9 Temmuz’da başladı ve 18 Temmuz’a kadar devam edecek. Memur olmak isteyen adaylar, “KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtını öğrenmek istiyorlar. Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri kullanılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

“KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavına giren adaylar, ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini gerçekleştiriyorlar. KPSS 2019/1 tercihleri 9 Temmuz ve 18 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştiriliyor. Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir.

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KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercih sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Kamu kurum ve kuruluşları da bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.

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