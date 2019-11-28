KPSS tercih robotu yayınlandı mı? Lisans, önlisans, ortaöğrenim KPSS 2019/2 tercih kılavuzu..
KPSS tercih robotu yayınlandı mı? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından KPSS 2019/2 tercih kılavuzu yayınlandı. Kamuya en az lise mezunu adaylar arasından mülakatsız memur alımı yapılacak. Tercihler 3 Aralık günü başlayacak, 12 Aralık 2019'a kadar devam edecek. KPSS tercih robotu yayınlandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..
KPSS tercih robotu yayınlandı mı? sorusunun yanıtı tercih yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. KPSS-2019/2 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. Adaylar tercihlerini “https://ais.osym.gov.tr” adresinden 3-12 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirecek. Toplamda 1749 kontenjan için tercih alınacak. KPSS tercih robotu adaylar tarafından internet üzerinde sorgulanıyor. KPSS tercih robotu yayınlandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..
KPSS TERCİH ROBOTU YAYINLANDI MI?
KPSS tercih robotu 2017 yılında KPSS 2017/2 tercih döneminde hizmete sunulmuştu. Adaylar nitelik, il, ilçe, kurum ve kadroya göre tercih yapabiliyordu. Ancak geçtiğimiz yıl katılımın daha az olması nedeniyle bu hizmet yenilenmedi. Bu sene ise KPSS tercih robotu henüz yayınlanmadı.
KPSS 2019/2 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
MÜLAKATSIZ MEMUR ATAMASI YAPILACAK
ÖSYM , 3 Aralık günü KPSS 2019/2 tercih kılavuzunu yayımlayacak. Kılavuzun yayımlanmasının ardından memur alımı tercihleri alınacak. ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tercihlerin alınmasının ardından 20 TL tercih ücreti yatırılacak ve tercihler yapılmış olacak.
KPSS tercihleri 3-12 Aralık 2019 tarihleri arasında alınacak.
BELEDİYELER DE ALIM YAPACAK
KPSS 2019/2 tercihleri öncesi bir değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik sonrası belediyelere yazı gönderildi ve belediyelerin kadro taleplerini Devlet Personel Başkanlığı 'na iletmesi istendi. KPSS 2019/2 'de belediye memur kadrolarına atamalar yapılacak.