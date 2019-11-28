KPSS tercih robotu yayınlandı mı? Lisans, önlisans, ortaöğrenim KPSS 2019/2 tercih kılavuzu..

KPSS tercih robotu yayınlandı mı? sorusunun yanıtı tercih yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. KPSS-2019/2 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. Adaylar tercihlerini “https://ais.osym.gov.tr” adresinden 3-12 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirecek. Toplamda 1749 kontenjan için tercih alınacak. KPSS tercih robotu adaylar tarafından internet üzerinde sorgulanıyor. KPSS tercih robotu yayınlandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

KPSS TERCİH ROBOTU YAYINLANDI MI?

KPSS tercih robotu 2017 yılında KPSS 2017/2 tercih döneminde hizmete sunulmuştu. Adaylar nitelik, il, ilçe, kurum ve kadroya göre tercih yapabiliyordu. Ancak geçtiğimiz yıl katılımın daha az olması nedeniyle bu hizmet yenilenmedi. Bu sene ise KPSS tercih robotu henüz yayınlanmadı.

MÜLAKATSIZ MEMUR ATAMASI YAPILACAK

ÖSYM , 3 Aralık günü KPSS 2019/2 tercih kılavuzunu yayımlayacak. Kılavuzun yayımlanmasının ardından memur alımı tercihleri alınacak. ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tercihlerin alınmasının ardından 20 TL tercih ücreti yatırılacak ve tercihler yapılmış olacak.

KPSS tercihleri 3-12 Aralık 2019 tarihleri arasında alınacak.

BELEDİYELER DE ALIM YAPACAK

KPSS 2019/2 tercihleri öncesi bir değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik sonrası belediyelere yazı gönderildi ve belediyelerin kadro taleplerini Devlet Personel Başkanlığı 'na iletmesi istendi. KPSS 2019/2 'de belediye memur kadrolarına atamalar yapılacak.