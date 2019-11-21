KPSS 2019-6 tercih kılavuzu ve robotu nedir? ÖSYM KPSS tercih kılavuzu yayında!

KPSS tercih kılavuzu yayınlandı. KPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayınlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere tercihler alınacak. Adaylar işlemlerini 21 Kasım ve 27 Kasım tarihleri aralığında gerçekleştirecekler. Memur olmak isteyen adayların yoğun ilgi gösterdiği ilan ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar tercihlerini, 21-27 Kasım 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 27 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve “ADAY İŞLEMLERİ” alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz.

İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi

Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir.

Bu sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslı ile birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri/yetkili Başvuru Merkezlerine şahsen başvurarak ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Adaylar şifrelerini, daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili işlemlerde de kullanacağından, özenle saklamalıdır. Adayın kişisel bilgisi olan şifreler, başka hiçbir kişiye verilmemektedir.